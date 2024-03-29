22-річна донька Віри Брежнєвої попозувала у спідньому й похизувалася стрункою фігурою

Старша донька співачки Віри Брежнєвої – Соня Кіперман – показалася на пікантних кадрах у спідньому від відомого українського бренду.

Так, у своєму фотоблогу 22-річна Соня попозувала на тлі своєї квартири у США. Вочевидь, український бренд прислав блогерці спідню білизну як подарунок. Тож, вона радо приміряла та похизувалася новим комплектом. Зокрема, у кадрі Кіперман з розпущеним волоссям постає у джинсах й топі, демонструючи свою струнку підтягнуту фігуру. Доповнила образ прикраса на шиї у формі бантика.

Соня Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

"Почуваюся гарною. Дякую, любі", - замилувала підписом старша донька Брежнєвої, з вдячністю звернувшись до українського бренду.

Зазначимо, Соня Кіперман наразі проживає у США, а саме Лос-Анджелесі. Там 22-річна дівчина перебуває на навчанні й постійно висловлюється на підтримку України у протистоянні російському ворогові.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва також здивувала своїх шанувальників відвертими спокусливими кадрами. Артистка знялася топлес й поділилася, що має серйозні проблеми з рівнем гормонів в організмі.

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