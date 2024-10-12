22-річна дружина Іраклі Макацарія назвала дату других пологів і з якими труднощами зіткнулася

Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа готуються до поповнення в родині.

Так, після нещодавньої радісної звістки Ліза у своєму фотоблогу поділилася подробицями про другу вагітність. Зокрема, відповіла на найчастіші запитання юзерів і зізналася, що народжуватиме у січні наступного року. Тож, між першою і другою дитиною в родині різниця становитиме майже два роки.

"Народжуватиму в січні. Різниця між дітьми буде 1 рік 8 місяців", - повідомила Чічуа.

Ліза Чічуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Окрім того, блогерка поділилася, що під час обох вагітностей сильно страждає від токсикозу, тож звертається до спеціальних препаратів. Водночас на післяпологову депресію 22-річна дружина Макацарії не скаржиться. І додає, що доглядати за старшим однорічним сином Георгієм їй допомагає няня.

"Насправді усі 9 місяців з Георгієм я стикалася з токсикозом і зараз також маю його. У мене ніколи не було жодного виду депресій. Нам пощастило, у нас є няня й Георгій її дуже любить", - каже обраниця зірки.

Ліза Чічуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Нагадаємо, нещодавно подробицями свого особистого життя поділилася співачка KOLA. Вона зізналася, ким працює її коханий-іноземець за кордоном.

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