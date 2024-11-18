22-річна дружина Іраклі Макацарія зачарувала своїм виглядом на останніх місяцях вагітності

У пари зовсім скоро народиться друга дитина.
Молодша на 17 років дружина ексгероя шоу "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія поділилася ефектними знімками з помітно округлим животиком.
Так, цього разу свій тендітний стан кохана знаменитості вирішила зазнімкувати у професійній фотостудії. 22-річна Ліза Чічуа для особливих знімків обрала елегантну сукню з розширеними рукавами. А доповнили її образ легкий макіяж і укладка.
На зображеннях щаслива обраниця ведучого ніжно підтримує свій животик, позуючи босоніж. До того ж Ліза у короткому вбранні продемонструвала свої стрункі та довгі ніжки. Така голлівудська поява дружини Макацарія в Мережі неабияк активувала підписників у коментарях:
- Красуня Ліза!
- Ти така гарна
- Тобі завжди треба бути вагітною, так личить
- Наймиліша дівчинка
Зазначимо, Іраклі Макацарія та його кохана вже зовсім скоро стануть батьками донечки. Про це закохані сповістили на своєму чуттєвому гендер-паті, де зібрали найрідніших. Раніше Ліза ділилася, як минає її вагітність та з якими труднощами вона зіткнулася. Зазначимо, подружжя вже виховує однорічного сина.
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