22-річна дружина Іраклі Макацарія зачарувала своїм виглядом на останніх місяцях вагітності

Молодша на 17 років дружина ексгероя шоу "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія поділилася ефектними знімками з помітно округлим животиком.

Так, цього разу свій тендітний стан кохана знаменитості вирішила зазнімкувати у професійній фотостудії. 22-річна Ліза Чічуа для особливих знімків обрала елегантну сукню з розширеними рукавами. А доповнили її образ легкий макіяж і укладка.

Ліза Чічуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Ліза Чічуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

На зображеннях щаслива обраниця ведучого ніжно підтримує свій животик, позуючи босоніж. До того ж Ліза у короткому вбранні продемонструвала свої стрункі та довгі ніжки. Така голлівудська поява дружини Макацарія в Мережі неабияк активувала підписників у коментарях:

Красуня Ліза!

Ти така гарна

Тобі завжди треба бути вагітною, так личить

Наймиліша дівчинка

Ліза Чічуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Ліза Чічуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Ліза Чічуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Зазначимо, Іраклі Макацарія та його кохана вже зовсім скоро стануть батьками донечки. Про це закохані сповістили на своєму чуттєвому гендер-паті, де зібрали найрідніших. Раніше Ліза ділилася, як минає її вагітність та з якими труднощами вона зіткнулася. Зазначимо, подружжя вже виховує однорічного сина.

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