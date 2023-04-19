22-річна дружина Остапчука про його скандальне особисте життя до неї: "Він наробив помилок"

Молода дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська прокоментувала його бурхливе особисте життя до неї.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Катерина поспілкувалася з шанувальниками та відповіла на запитання, які найбільше їх хвилюють. Зокрема, у нової обраниці Остапчука поцікавилися, як вона ставиться до минулого особистого життя ведучого.

Володимир Остапчук з дружиною

Полтавська зазначила, що розуміє, що в минулому її коханий наробив багато помилок. І уточнила, що йдеться саме про перші стосунки шоумена. Втім Катерину тішить, що Остапчук пропрацював свої помилки з психологом і визнав їх:

"Для мене нормально, що він за 38 років був одружений та має дітей. Було б дивно, якби навпаки. Це класно, що є такий досвід. Наші стосунки з ним для нього треті серйозні за все життя. І, як на мене, це зовсім невелика цифра для майже 39-річного чоловіка", - прокоментувала Полтавська.

Дружина Володимира Остапчука відповіла на запитання фанів / Фото: instagram.com/poka.tya

Вона додала, що "оцінює" Володимира по його відношенню до неї і чесно зізналася, що кращого чоловіка для себе не могла уявити.

Дружина Володимира Остапчука відповіла на запитання фанів / Фото: instagram.com/poka.tya

Як відомо, до шлюбу з молодшою на 16 років журналісткою Катериною Полтавською Володимир Остапчук був одружений двічі. 13 років Остапчук був у стосунках з Оленою Войченко, від якої має двох дітей. Після цього декілька років ведучий провів у шлюбі з нотаірусинею Христиною Горняк.

Нагадаємо, раніше Катерина Полтавська розповіла, як її батьки поставилися до чималої різниці у віці Катерини з Володимиром Остапчуком.

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