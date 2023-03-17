22-річна дружина Володимира Остапчука показала фігуру у спідньому та розсекретила свою вагу

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська поспілкувалася зі своїми підписниками в Instagram.

Дівчина відповіла на запитання, які дуже цікавлять юзерів. Одним з них було – які у Полтавської параметри. У сторіз свого фотоблогу Катерина запостила коротке відео, де постала у спідньому і продемонструвала струнку фігуру.

Також обраниця Остапчука зізналася, що її зріст – 168 см, а вага – 58 кілограм. Фани поцікавилися у Катерини, якої дієти вона дотримується. Кохана шоумена поділилася, що до дієт ставиться скептично:

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

"Дієти не працюють. Точніше працюють, але на короткий час. Для довгострокової дії треба менше їсти і більше рухатись. Постійно. Не можна схуднути раз і назавжди, не підтримуючи результат. На дієті ж ви не можете сидіти все життя. Тому краще правильно, але адекватно харчуватися і худнути поступово (довго), ніж сісти на дієту, злізти з неї і набрати ще більше, ніж було до", - вважає Полтавська.

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука похизувалася розкішним подарунком від шоумена на 8 Березня. Катерина показала каблучку від відомого ювелірного бренду Cartier вартість якої складає близько двох тисяч євро.

Читайте також: