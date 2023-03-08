22-річна дружина Володимира Остапчука показала каблучку від нього, яка коштує близько двох тисяч євро

Катерина похизувалася, як коханий привітав її з 8 Березня.

Обраниця українського шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська продемонструвала шанувальникам, який коштовний подарунок на 8 Березня їй зробив чоловік.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Катерина розмістила фото, на якому зображена каблучка від відомого ювелірного бренду Cartier. На офіційному сайті бренду ціна такої каблучки становить близько двох тисяч євро.

Володимир Остапчук приємно здивував кохану на 8 Березня / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук приємно здивував кохану на 8 Березня / Фото: instagram.com/poka.tya

Також Остапчук презентував коханій великий букет тюльпанів. Але й це ще не все. Як розповіла Полтавська, вранці Володимир приготував для неї смачний сніданок. Шоумен зробив яєшню і салат, а також потішив обраницю десертом у вигляді вафельного тортика.

Володимир Остапчук приємно здивував кохану на 8 Березня / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, що 22 лютого цього року Катерина Полтавська та Володимир Остапчук у соцмережах розмістили неоднозначні сторіз. Вони показали фото з документ-сервісу "Готово", де можна оформити шлюб за одну добу. Пара супроводила пост сердечками та подякувала фанам за привітання.

Після цього Полтавська почала звертатися до Остапчука не як до свого хлопця, а вже як до свого чоловіка. Фанати закоханих зробили висновок, що вони справді одружилися.

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