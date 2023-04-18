22-річна дружина Володимира Остапчука відповіла, як її батьки відреагували на їхню різницю у віці

Шоумен сподобався рідним дівчини.
Дружина телеведучого Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, розповіла, як її батьки поставилися до їхньої з чоловіком різниці у віці.
У сторіз в Instagram Катерина відповіла підписникам, що 16 років різниці між парою взагалі не схвилювало її батьків. Тим паче, що у тата і мами дівчини теж схожа історія.
"Вони поставилися чудово до мого чоловіка. У моїх батьків різниця 13 років. Ми з 16 недалеко пішли", - розповіла дівчина.
Знайти спільну мову з рідними коханої також вдалося. За словами Катерини, батьки дуже раді за неї, адже Володимир - прекрасний чоловік.
"Вова - ох*єнний чоловік. Батьки за мене раді. Якби у всіх був такий чоловік, як він, то в інтернеті було б менше яду", - зазначила Полтавська.
Як розповідала Катерина, стосунки з Остапчуком стали першими в її житті. Раніше шоумен розповів, як відреагував на новину про те, що він перший хлопець у коханої.
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