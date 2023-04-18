22-річна дружина Володимира Остапчука відповіла, як її батьки відреагували на їхню різницю у віці

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, розповіла, як її батьки поставилися до їхньої з чоловіком різниці у віці.

У сторіз в Instagram Катерина відповіла підписникам, що 16 років різниці між парою взагалі не схвилювало її батьків. Тим паче, що у тата і мами дівчини теж схожа історія.

"Вони поставилися чудово до мого чоловіка. У моїх батьків різниця 13 років. Ми з 16 недалеко пішли", - розповіла дівчина.

Фото: instagram.com/poka.tya

Знайти спільну мову з рідними коханої також вдалося. За словами Катерини, батьки дуже раді за неї, адже Володимир - прекрасний чоловік.

"Вова - ох*єнний чоловік. Батьки за мене раді. Якби у всіх був такий чоловік, як він, то в інтернеті було б менше яду", - зазначила Полтавська.

Фото: instagram.com/poka.tya

Як розповідала Катерина, стосунки з Остапчуком стали першими в її житті. Раніше шоумен розповів, як відреагував на новину про те, що він перший хлопець у коханої.

Читайте також: