22-річна дружина Володимира Остапчука замилувала ніжними обіймами з чоловіком

Молода обраниця шоумена Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – поділилася сімейним контентом.

Зокрема, днями парочка була на вечірній прогулянці. Там вони залюбки зробили спільні фото, одним із яких Катя поділилася у своєму Instagram. Молода обраниця Остапчука опублікувала знімок, на якому коханий чоловік ніжно обіймає її за талію.

"Лю (люблю – прим. ред)", - коротко підписала фото Катерина та додала смайлик у вигляді червоного серця.

Володимир Остапчук із дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Утім, ані Катерина, ані Володимир не поспішають показувати одне одного у соцмережах. Блогерка опублікувала таке фото, де не видно їхні з ведучим обличчя. Та пильні користувачі впізнали Остапчука завдяки куртці.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Володимир Остапчук закрутив роман з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Наміри шоумена виявилися серйозними. У лютому цього року парочка натякнула, що уклала шлюб. Катя та Володимир опублікували однакові фото із документ-сервісу "Готово", де можна й розписатися за годину, і вказали дату "22.02.2023" із сердечком. Також Полтавська почала називати Остапчука чоловіком, хоча до цього він був для неї хлопцем.

Читайте також: