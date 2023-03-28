Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

22-річна дружина Володимира Остапчука замилувала ніжними обіймами з чоловіком

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
584
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
22-річна дружина Володимира Остапчука замилувала ніжними обіймами з чоловіком

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

Журналістка показала, як проводить час із коханим.

Молода обраниця шоумена Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – поділилася сімейним контентом.

Зокрема, днями парочка була на вечірній прогулянці. Там вони залюбки зробили спільні фото, одним із яких Катя поділилася у своєму Instagram. Молода обраниця Остапчука опублікувала знімок, на якому коханий чоловік ніжно обіймає її за талію.

"Лю (люблю – прим. ред)", - коротко підписала фото Катерина та додала смайлик у вигляді червоного серця.

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/poka.tya
Володимир Остапчук із дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Утім, ані Катерина, ані Володимир не поспішають показувати одне одного у соцмережах. Блогерка опублікувала таке фото, де не видно їхні з ведучим обличчя. Та пильні користувачі впізнали Остапчука завдяки куртці.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Володимир Остапчук закрутив роман з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Наміри шоумена виявилися серйозними. У лютому цього року парочка натякнула, що уклала шлюб. Катя та Володимир опублікували однакові фото із  документ-сервісу "Готово", де можна й розписатися за годину, і вказали дату "22.02.2023" із сердечком. Також Полтавська почала називати Остапчука чоловіком, хоча до цього він був для неї хлопцем.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
584
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація