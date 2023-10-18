22-річна "коханка" Костянтина Меладзе вперше прокоментувала чутки про їхній роман

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Софія Тарасова, якій активно приписують роман з композитором Костянтином Меладзе, вперше відреагувала на ці чутки.

На сторінці в Instagram 22-річна артистка залишила розлогий допис, у якому пояснила, чи справді між нею та ексчоловіком Віри Брежнєвої спалахнули почуття.

Так, Тарасова зазначила, що їхній союз з Костянтином Меладзе завершився лише піснею, яку вони записали в дуеті місяць тому.

"Магія двох творчих душ не завжди повинна базуватися на тих речах, які, насамперед і автоматично спливають у головах недалеких, яким просто не дано, побачивши щось несподіване і гарне, подумати якось глибше. Але правда така, що нас не пов'язує нічого більше, окрім творчого союзу двох музикантів, які бажають створити щось гарне, справжнє, чесне та подарувати це світові", - сказала Тарасова.

Як з'ясувалося, на фото не Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Софія Тарасова показала, що на фото з нею не Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/sofia_tarasova

Зазначимо, що Костянтину Меладзе почали приписувати роман з екс"ВІА Грою" Софією Тарасовою у середині вересня цього року. Після того, як на початку жовтня Віра Брежнєва підтвердила, що розлучилася з Меладзе, ці чутки лише посилилися. Втім, чутки виявилися лише чутками і особисте життя композитора залишається загадкою.

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