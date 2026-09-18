22-річна Міллі Боббі Браун вдруге стала мамою: акторка усиновила малюка і показала фото з ним

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

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Британська акторка Міллі Боббі Браун, яка прославилась завдяки ролі в серіалі «Дивні дива», вдруге стала мамою.

Радісну новину 22-річна артистка розсекретила у своєму Instagram. Так, знаменитість та її чоловік Джейк Бонджові, який є сином рок-музиканта Джона Бон Джові, усиновили другу дитину. Міллі Боббі Браун вже й показала перше фото з малюком. Щоправда, на знімку можна помітити лише руки. Так, акторка, її чоловік та донечка тримались за крихітний пальчик маляти. До речі, особливої уваги привертає перстень артистки із написом «мама».

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«Привіт, малюк», — коротко про поповнення в родині оголосила знаменитість.

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У родині Міллі Боббі Браун поповнення / © instagram.com/milliebobbybrown

Загалом, в останні роки особисте життя Міллі Боббі Браун кардинально змінилось. Акторка вийшла заміж за свого бойфренда Джейка Бонджові, з яким заручилась 2023 року. Торік у серпні вони оголосили про поповнення в родині. Подружжя удочерило донечку.

До речі, Міллі Боббі Браун раніше зізнавалась, що мріє про велику родину. Разом із тим акторка ділилась, що завжди хотіла саме усиновити маля. Окрім того, артистка планує народити й біологічних дітей, але у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно суддя проєкту «МастерШеф» Алекс Якутов оголосив, що усиновив 4-річного хлопчика. Шеф-кухар вже показав фото своєї родини.

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