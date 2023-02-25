22-річна обраниця Володимира Остапчука підтвердила, що вони одружилися

Для шоумена шлюб з Катериною став третім за рахунком.
Обраниця ведучого Володимира Остапчука, 22-річна журналістка Катерина Полтавська підтвердила, що вийшла за нього заміж.
Зробила це Катерина, поміж іншим, хизуючись у сторіз своєї сторінки в Instagram борщем, який їм з Остапчуком приготувала. Говорячи про Володимира, Катерина назвала його своїм чоловіком, хоча до цього називала хлопцем. Фото зі стравою дівчина підписала: "Мій чоловік сказав: "11/10".
А згодом, коли підписники поцікавилися у Полтавської, чи однакові вони з чоловіком порції їдять, вона у відповідь пожартувала: "Ні, я харчуюся повітрям".
Зазначимо, що 22 лютого і Володимир, і Катерина у своїх фотоблогах поділилися неоднозначними знімками, де був зображений документ-сервіс "Готово", у якому можна оформити шлюб за добу.
Знімки закохані відмітили датою 22.02.2023 і супроводили сердечком. Згодом Полтавська подякувала фанам за привітання. Тоді ж шанувальники пари зрозуміли, що скоріш за все Остапчук знову розпрощався з холостяцьким життям.
Для Володимира Остапчука шлюб з Катериною Полтавською став третім за рахунком. Від 2007 до 2020 року шоумен був одружений з Оленою Войченко, від якої має двох дітей. Того ж 2020 року ведучий одружився з нотаріусинею Христиною Горняк. Їхній шлюб розпався восени 2022 року. У грудні минулого року Мережею стали ширитися чутки, що Остапчук зустрічається з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською.
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