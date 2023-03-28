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22-річна обраниця Володимира Остапчука похизувалася пружними сідницями на камеру

22-річна обраниця Володимира Остапчука похизувалася пружними сідницями на камеру

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1691
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22-річна обраниця Володимира Остапчука похизувалася пружними сідницями на камеру

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Дівчина не соромиться своїх форм.

Молода обраниця шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, продемонструвала результат своїх тренувань у спортзалі. 

Разом з телеведучим Катерина займається спортом - тренується у спортзалі або ж катається на велосипеді Києвом, про що розповідає своїм підписникам у Instagram. 

"Вночі - зал, вранці - зал. Що таке коїться, люди?",- жартівливо підписала фото з тренажерами Полтавська.

Катерина Полтавська / © instagram.com/poka.tya
Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Після занять у тренажерному залі Катерина продемонструвала аудиторії свої підтягнуті форми. У кадрі дівчина похизувалася пружними сідницями у спідньому. 

"Результат очевидний", - додала підпис до фото Катерина. 

Катерина Полтавська / © instagram.com/poka.tya
Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, що нещодавно Катерина та Володимир натякнули на те, що одружилися. Пара додала світлини з паспортного сервісу з натяком на реєстрацію шлюбу. Також у своїх соцмережах блогерка почала називати Остапчука своїм чоловіком, хоча до цього казала, що він її хлопець. 

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Дата публікації
Перегляди
1691
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