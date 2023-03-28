22-річна обраниця Володимира Остапчука похизувалася пружними сідницями на камеру

Дівчина не соромиться своїх форм.
Молода обраниця шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, продемонструвала результат своїх тренувань у спортзалі.
Разом з телеведучим Катерина займається спортом - тренується у спортзалі або ж катається на велосипеді Києвом, про що розповідає своїм підписникам у Instagram.
"Вночі - зал, вранці - зал. Що таке коїться, люди?",- жартівливо підписала фото з тренажерами Полтавська.
Після занять у тренажерному залі Катерина продемонструвала аудиторії свої підтягнуті форми. У кадрі дівчина похизувалася пружними сідницями у спідньому.
"Результат очевидний", - додала підпис до фото Катерина.
Нагадаємо, що нещодавно Катерина та Володимир натякнули на те, що одружилися. Пара додала світлини з паспортного сервісу з натяком на реєстрацію шлюбу. Також у своїх соцмережах блогерка почала називати Остапчука своїм чоловіком, хоча до цього казала, що він її хлопець.
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