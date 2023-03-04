22-річна обраниця Володимира Остапчука розповіла, як вони з шоуменом ділять сімейний бюджет

Обраниця телеведучого Володимира Остапчука, 22-річна Катерина Полтавська, розповіла про фінанси у їхніх стосунках.

Прихильників блогерки у Мережі зацікавило питання, як пара розподіляє свій сімейний бюджет та хто за які витрати відповідає. Тож у сторіз в Instagram Катерина пояснила, що більшість витрат на себе бере Володимир, однак і дівчина час від часу може сама розрахуватися за себе та коханого.

"Якщо серйозно, то за квартиру, комунальні, продукти, заклади, відпочинок платить він. Якщо разом йдемо на манікюр чи в зал, то теж він (якщо окремо, то кожен за себе, але я за двох іноді можу заплатити). Якщо йду сама в супермаркет, то плачу сама", - розповіла журналістка.

Фото: instagram.com/poka.tya

Також Катерина зазначила, що вони з ведучим часто роблять одне одному несподівані подарунки без приводу і частіше за все, це щось коштовне.

"Я дарую подарунки без приводу, як і він мені. І це далеко не труси й шкарпетки", - додала Катерина.

Нагадаємо, у Мережі ходять чутки про те, що Остапчук одружився з 22-річною коханою. Пара продовжує приховувати свої стосунки від публіки, але у своїх соцмережах Катерина почала називати Володимира своїм чоловіком.

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