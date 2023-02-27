22-річна обраниця Володимира Остапчука зізналася, що її перший в житті поцілунок був з шоуменом

Молода дівчина шоумена Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, поділилася неочікуваними подробицями їхніх стосунків.

Так, у сторіз в Instagram дівчина вирішила перевірити, як добре її знають підписники та влаштувала для них невеличке опитування. Одне з питань Катерини стосувалося першого поцілунку дівчини.

Фото: instagram.com/poka.tya

Багато хто з прихильників журналістки проголосували, що перший досвід стосунків був у неї в підлітковому віці, як і в багатьох. Однак, як зізналася Катерина перший поцілунок в неї трапився саме з Остапчуком у 22 роки.

"Тут багато хто дуже здивувався, але в мене дійсно перший поцілунок був з тим, з ким я зараз разом", - розповіла Полтавська.

Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, що раніше Катерина Полтавська натякнула, що вони з Володимиром Остапчуком офіційно оформили свої стосунки. Пара нещодавно заінтригувала світлинами з паспортного сервісу.

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