22-річна онука Софії Ротару у купальнику блиснула стрункою та підтягнутою фігурою

Також модель продемонструвала, як насолоджується відпочинком.

Онука співачки Софії Ротару - модель Соня Євдокименко – після новорічних свят вирушила у відпустку.

Софія для відпочинку обрала теплу країну. Тож, замість снігу та морозів модель насолоджується яскравими сонячними проміннями та теплим морем.

У своєму Instagram Софія вже встигла поділитися кадрами з відпустки. 22-річна модель опублікувала знімок, де вона зображена на шезлонгу на тлі морі.

Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

На фото знаменитість показалася у чорному купальнику. Хоч засмагла Соня і накинула на плечі білу сорочку, однак вона не приховувала її стрункої та підтягнутої фігури. Образ Євдокименко доповнила сонцезахисними окулярами. Своє біляве волосся модель розпустила.

Онука Ротару не стала підписували фото, а лише залишила смайлик у вигляді блакитного сердечка.

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Сара Мішель Геллар показала, який вигляд має її фігура у купальнику. Також знаменитість похизувалась, як минає її зимова відпустка.

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