22-річна онука Софії Ротару закрутила новий роман та вперше показала свого бойфренда

Соня вже встигла привітати обранця з важливим святом.

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, після розриву з IT-підприємцем Денисом Ждановим, схоже, знайшла нове кохання.

У своєму Instagram Соня заінтригувала чорно-білим фото в обіймах із загадковим бойфрендом. На знімку Євдокименко позувала в блискучій сукні. Поруч із нею стояв чоловік в офіційному костюмі та сонцезахисних окулярах.

Модель привітала загадкового чоловіка з днем народження. Ба більше, вона назвала його "своїм коханням". Утім, замість слово "кохання", вона використала смайлик у вигляді червоного сердечка.

Соня Євдокименко з бойфрендом / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"З днем народження, моє кохання", - підписала знімок із загадковим чоловіком Соня Євдокименко.

Судячи з підпису, онука Софії Ротару більше не самотня. Після розриву з бойфрендом модель знайшла нове кохання.

Зазначимо, Соня Євдокименко від 2020 року зустрічалася зі старшим на 13 років IT-підприємцем Денисом Ждановим. Однак у жовтні минулого року з'явилася інформація, що пара більше не разом.

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив вперше офіційно підтвердив роман із танцівницею Юлією Сахневич. Виконавець навіть встиг показати милі поцілунки з обраницею.

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