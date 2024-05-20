22-річна онука Софії Ротару закрутила роман з мільярдером-іноземцем: що про нього відомо

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, засвітила свого нового обранця-мільярдера.

Так, нещодавно Соня у своєму Instagram опублікувала фото з загадковим чоловіком і привітала його з днем народження, назвавши "коханням". Таким чином онука Ротару розсекретила, що закрутила новий роман і її серце більше не вільне.

Як виявилося, на фото поруч з моделлю позує відомий спадкоємець однієї з найбагатших сімей США – 27-річний Макс Лернер, на якого Соня підписана в Instagram. Хлопець є онуком американського мецената, який заснував фінансову компанію MBNA Corporation. До слова, статки його родини оцінюють у 1,2 млрд дол.

Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

ЗМІ зазначають, що новий обранець Соні тривалий час займався спортом, а згодом закінчив університет в одному з найкращих університетів США за спеціальністю "Міжнародний бізнес". Також він має старшу сестру і двох молодших братів-спадкоємців.

Як відомо, Соня вже тривалий час проживає й працює у Нью-Йорку, США. Тож, вочевидь, пара познайомилася саме там.

Зазначимо, раніше Соня Євдокименко зустрічалася з бізнесменом-мільйонером, IT-підприємцем Денисом Жадановим. Втім, через три роки закохані розійшлися.

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