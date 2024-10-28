22-річна вагітна дружина Іраклі Макацарія обтислою мінісукнею підкреслила помітно округлий животик

Дружина ексгероя шоу "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія, посвітила своїм помітно округлим вагітним животиком.

Так, 22-річна Ліза Чічуа вже не приховує, що чекає на народження другої дитини. Після того, як подружжя розсекретило радісну новину, обраниця Іраклі активно ділиться вагітним контентом та розповідає подробиці.

Дружина Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Цього разу у своєму Instagram Ліза опублікувала кадри з імпровізованого фотосету. На знімках дружина Макацарія позувала в чорній мінісукні з блискітками. Обтисле вбрання ідеально підкреслило помітно округлий животик дружини бізнесмена. Образ Ліза Чічуа доповнила туфлями, які вона одягнула поверх білих шкарпетків. Своє довге волосся обраниця Іраклі розпустила, заколовши лише передні пасма.

Дружина Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Кадри Ліза Чічуа підписувати не стала. Тим часом підписники обраниці бізнесмена були більш багатослівними. Вони просто засипали дружину Іраклі компліментами, а деякі з них навіть припустили, що подружжя стане батьками дівчинки: "Лізо, ти найгарніша", "100% буде дівчинка", "найгарніша вагітна".

Дружина Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Нагадаємо, нещодавно дружина Іраклі Макацарія розсекретила, коли народжуватиме другу дитину. Також обраниця бізнесмена розповіла, з якими труднощами зіткнулася під час вагітності.

Читайте також: