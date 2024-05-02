22-річній Анні Трінчер робитимуть операцію: "Здаю аналізи, хвилююся"

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер повідомила, що їй робитимуть операцію.

Про це 22-річна виконавиця розповіла у своєму Instagram. Артистка опублікувала допис, де повідомила про майбутнє втручання лікарів та зізналась, що неабияк хвилюється.

"Я готуюся до операції. Переживаю", - поділилася виконавиця.

Допис Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Згодом Анна Трінчер знову вийшла на зв'язок. Артистка поділилася, що вже здала всі необхідні аналізи та натякнула, що операція їй знадобилася, аби покращити зір. Ймовірно, артистка наважилася на лазерну корекцію зору.

"Здаю аналізи. Ще декілька діб і я буду нарешті бачити цей світ своїми очима", - розповіла співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

До речі, ймовірно, Анні Трінчер вже зробили операцію, однак вона про це не повідомляла. Річ у тім, що співачка поділилася, що тепер має протягом шести днів носити сонцезахисні окуляри. Зазвичай, це необхідно робити саме після лазерної корекції зору, аби захистити очі від ультрафіолетових променів.

"Тепер мені шість днів ходити в окулярах і це дуже незручно. Тому, якщо я на вас не відреагую або буду ходити з кислим обличчям – не сердьтесь", - зазначила артистка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка повідомила, що співаку робитимуть серйозну операцію на серці. Катерина Реп'яхова поділилася, що ситуація критична і без хірургічного втручання не обійтися.

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