22-річний син Осадчої повернувся до України зі США під час війни: "Всі в зборі"

Українська ведуча Катерина Осадча поділилася щасливою звісткою.

У фотоблогу ведуча повідомила, що її родина вперше за тривалий час зібралася разом на Різдво. Зокрема, до України зі США навіть повернувся її старший син – 22-річний Ілля. Хлопець разом зі своїми молодшими братами Данилом та Іваном попозували на дивані у батьківському домі. Поруч з ними також сидить їхня бабуся та зіркова мама.

На щасливому фото родина дивиться телевізор і насолоджується часом, проведеним разом. Катерина зізналася, що разом зі своєю мамою не може стримувати свого щастя від такого рідкісного моменту.

Катерина Осадча з синами та мамою / Фото: instagram.com/kosadcha

"Усі хлопці у зборі. Щаслива мама й бабуся", - замилувала зірка.

Зазначимо, старший син Катерини Осадчої від її першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком навчається на IT-фахівця у Мерилендському університеті в США. А ось спільні з Юрієм Горбуновим сини ведучої залишаються під час війни жити в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча показувала своїх обох батьків. Ба більше, ведуча розсекретила, скільки років вони разом і привітала їх з річницею шлюбу.

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