22-річного репера TDott Woo застрелили на порозі власного будинку в Нью-Йорку

В останні роки в США відбулася низка вбивств реперів.

Американського репера Таджая Добсона, більше відомого як TDott Woo, застрелили на порозі його власного будинку в Нью-Йорку.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що інцидент стався у вівторок, 1 лютого, в житловому районі Бруклін. 22-річний артист отримав вогнепальне поранення в голову, після чого був госпіталізований до лікарні Brookdale, де його оголосили мертвим.

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Стрілянина сталася через декілька годин після того, як TDott Woo підписав контракт зі звукозаписною компанією Million Dollar Records. У виданні зауважують, що репер був другом бруклінської зірки хіп-хопу Pop Smoke, застреленого в лютому 2020 року.

Правоохоронці розпочали розслідування вбивства виконавця, однак станом на четвер не здійснили жодного арешту.

В останні роки в США відбулася низка вбивств реперів, переважно із застосування вогнепальної зброї. У грудні минулого року в американському штаті Каліфорнія застрелили комптонського репера Вінсента Кохрана, більше відомого як Slim 400.

За декілька годин до смерті виконавець саме вшанував пам'ять репера Янга Дольфа з Мемфіса, штат Теннессі, вбитого в листопаді 2021 року в пекарні у своєму рідному місті.

Впродовж останніх років внаслідок насильницьких злочинів також загинули такі музиканти, як Nipsey Hussle, Pop Smoke, King Von, Mo3 та Drakeo The Ruler.

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