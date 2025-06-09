22-річний син Бекхемів одразу ж після розриву з дівчиною закрутив роман з 30-річною моделлю

Ромео Бекхем / © Associated Press

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Середній син знаменитого подружжя футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії, який зовсім нещодавно розірвав стосунки з дівчиною, закрутив новий роман.

Так, 22-річний Ромео Бекхем довго не сумував на самоті. Папараці видання Page Six заскочили його з новою обраницею. Син зіркового подружжя тепер, схоже, хоче побудувати особисте життя з німецькою моделлю Керолайн Даур, якій наразі 30 років.

Парочка доволі весело проводить час разом. Зокрема, 7 червня їх підловили на виході з вечірки в одному з готелів Парижа. Після цього вони разом сіли до авто та поїхали до нічного клубу.

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Ромео Бекхем / © Associated Press

Охорона весь цей час намагалася не дати журналістам зробити фото Ромео з Керолайн. Видання зверталося до парочки за коментарями, однак ті уникають запитань на тему особистого життя.

Керолайн Даур / © Associated Press

Зазначимо, протягом семи місяців Ромео Бекхем перебував у стосунках із моделлю Кім Тернбулл. Через їхній роман в родині хлопця нібито виникли конфлікти. Зокрема, раніше старший син Бекхемів Бруклін мав романтичний зв'язок із Кім. Тож, аби уникнути конфліктів, пара вирішила припинити стосунки.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Біллі Айліш розсекретила стосунки з відомим актором Нетом Вулффом. Парочку заскочили за пристрасними поцілунками.