22-річний син Бекхемів розійшовся з дівчиною, яка була колишньою його брата, і здивував причиною

Ромео Бекхем та Кім Тернбулл / © instagram.com/romeobeckham

Реклама

Середній син знаменитого подружжя футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії розійшовся з дівчиною.

Ромео Бекхем та модель Кім Тернбулл перебували в стосунках протягом семи місяців, дівчина навіть була присутня на родинних святах бойфренда. Утім, парочка вирішила порвати, про що повідомляє видання Page Six із посиланням на слова інсайдера. Як виявилося, тут не обійшлося без родинних непорозумінь Бекхемів.

Річ у тім, що свого часу Тернбулл мала романтичний зв'язок зі старшим сином британського подружжя Брукліном. Коли Ромео почав зустрічатися з моделлю, стосунки між братами погіршилися. Дійшло до того, що Бруклін з дружиною Ніколою Пельтц припинили спілкуватися з родиною та пропускають всі свята Бекхемів.

Реклама

Ромео Бекхем та Кім Тернбулл / © instagram.com/romeobeckham

Тож, зваживши всі сварки та непорозуміння, Ромео та Кім припинили стосунки та вирішили рухатися далі окремо.

До речі, інші джерела світових таблоїдів стверджують, що причина конфлікту в родині Бекхемів пов'язана зовсім не з Кім Тернбулл. Подейкують, що Вікторія не ладнає з невісткою Ніколою Пельтц. Навіть ходять плітки, що дизайнерка вважає дружину сина "гадюкою", а та глузує зі свекрухи.