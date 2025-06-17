23-річна Анна Трінчер придбала для бабусі та дідуся авто та розчулила їхньою реакцією на подарунок

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Українська співачка Анна Трінчер придбала для бабусі та дідуся автомобіль та показала, як вони на це відреагували.

Такий коштовний подарунок виконавиця зробила для рідних ще рік тому. Однак лише зараз артистка наважилася про це розповісти. Автівка була для бабусі та дідуся сюрпризом. Співачка трішки вдалася до хитрощів та попросила їх знятися в рекламі. Коли вже вони прибули до місця призначення, виконавиця зізналась, що на них чекає щось зовсім інше, та попросила їх одягнути маски на очі.

Врешті, на бабусю та дідуся Анни Трінчер чекало авто марки Volkswagen. Рідні 23-річної співачки були здивовані та неабияк розчулені, що не змогли стримати сліз. Вони подякували виконавиці за такий подарунок.

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Сама ж Анна Трінчер зізналась, що й для неї ця подія неабияк важлива. Артистка хоче, щоб таких моментів в її житті було значно більше. Також виконавиця закликала підписників берегти та цінувати рідних.

"Рік тому подарувала бабусі та дідусю авто і, чесно, до останнього сумнівалась, чи постити це відео. Хочеться такі моменти зберегти для себе. Але воно для мене дуже особливе і надихаюче. Нехай таких моментів буде якомога більше. Наберіть своїх і скажіть, що ви їх любите!" – поділилася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер випустила ліричну пісню. У композиції виконавиця показала своє заповітне.