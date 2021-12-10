23-річна донька Майкла Джексона шокувала Мережу своїм повністю оголеним фото

Із зіркою також позувала ще одна дівчина.
Донька попкороля Майкла Джексона Періс однозначно вміє дивувати своїх прихильників.
Так, зірка опублікувала доволі епатажну світлину на своїй сторінці в Instagram. До слова, на фото 23-річна дівчина постала повністю оголеною. Єдине, що є з одягу на Періс, так це хустинка на голові.
До речі, на знімку видно, що у знаменитості струнка та худорлява статура.
"Плаваю в коханні, чистоті та сестринстві", - підписала фото зірка.
До речі, окрім Періс на знімку видно ще одну майже оголену дівчину. Судячи з фото та допису, зірка знову опівночі проводила магічні ритуали разом зі своїми подругами.
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