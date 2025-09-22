ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1939
Час на прочитання
2 хв

23-річна донька Ольги Сумської стала бізнесвумен і відкрила власний магазин

Ганна Борисюк не стала йти стопами зіркових батьків.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Сумська з донькою Ганною

Ольга Сумська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Донька українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка неочікувано стала бізнесвумен.

Спочатку Ганна Борисюк була налаштована йти стопами зіркових батьків. Дівчина вступила до Київського національного університету театру, кіно й телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та навіть брала участь в театральних виставах. Однак згодом 23-річна донька Сумської та Борисюка вирішила, що акторство не для неї. Ганна надумала заснувати власний бізнес. І от дівчина нарешті представила бренд жіночого спортивного одягу.

“GANZEN - проєкт, який пережив усі стадії прийняття, перевернув Всесвіт всередині мене, йшов за напрямком усіх моїх хаотичних думок, у яких однаков світив найяскравіше. Це не про одяг, це про мене та мої почуття, це про мою віру в те, що вчора ще все було проти тебе, а тепер слухається тебе, живе в тобі ритмом, новою мовою, новою механікою. Я знайшла свій безпечний осередок, який так довго шукала, тому хочу, щоб усім стало в ньому безпечніше, сильніше та вільніше”, — поділилася донька акторки.

Ольга Сумська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Щоправда, Ганна Борисюк не виключає, що ще повернеться до акторської діяльності. А тим часом зіркові батьки повністю підтримують доньку та бажають їй успіхів у починаннях.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська вперше за тривалий час з'явилася з 23-річною донькою на публічному заході. Вони разом відвідали показ нової колекції одягу дизайнерки Світлани Готочкіної.

 

Дата публікації
Кількість переглядів
1939
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie