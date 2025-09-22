- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1939
- Час на прочитання
- 2 хв
23-річна донька Ольги Сумської стала бізнесвумен і відкрила власний магазин
Ганна Борисюк не стала йти стопами зіркових батьків.
Донька українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка неочікувано стала бізнесвумен.
Спочатку Ганна Борисюк була налаштована йти стопами зіркових батьків. Дівчина вступила до Київського національного університету театру, кіно й телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та навіть брала участь в театральних виставах. Однак згодом 23-річна донька Сумської та Борисюка вирішила, що акторство не для неї. Ганна надумала заснувати власний бізнес. І от дівчина нарешті представила бренд жіночого спортивного одягу.
“GANZEN - проєкт, який пережив усі стадії прийняття, перевернув Всесвіт всередині мене, йшов за напрямком усіх моїх хаотичних думок, у яких однаков світив найяскравіше. Це не про одяг, це про мене та мої почуття, це про мою віру в те, що вчора ще все було проти тебе, а тепер слухається тебе, живе в тобі ритмом, новою мовою, новою механікою. Я знайшла свій безпечний осередок, який так довго шукала, тому хочу, щоб усім стало в ньому безпечніше, сильніше та вільніше”, — поділилася донька акторки.
Щоправда, Ганна Борисюк не виключає, що ще повернеться до акторської діяльності. А тим часом зіркові батьки повністю підтримують доньку та бажають їй успіхів у починаннях.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська вперше за тривалий час з'явилася з 23-річною донькою на публічному заході. Вони разом відвідали показ нової колекції одягу дизайнерки Світлани Готочкіної.