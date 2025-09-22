23-річна донька Ольги Сумської стала бізнесвумен і відкрила власний магазин

Ольга Сумська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Донька українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка неочікувано стала бізнесвумен.

Спочатку Ганна Борисюк була налаштована йти стопами зіркових батьків. Дівчина вступила до Київського національного університету театру, кіно й телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та навіть брала участь в театральних виставах. Однак згодом 23-річна донька Сумської та Борисюка вирішила, що акторство не для неї. Ганна надумала заснувати власний бізнес. І от дівчина нарешті представила бренд жіночого спортивного одягу.

“GANZEN - проєкт, який пережив усі стадії прийняття, перевернув Всесвіт всередині мене, йшов за напрямком усіх моїх хаотичних думок, у яких однаков світив найяскравіше. Це не про одяг, це про мене та мої почуття, це про мою віру в те, що вчора ще все було проти тебе, а тепер слухається тебе, живе в тобі ритмом, новою мовою, новою механікою. Я знайшла свій безпечний осередок, який так довго шукала, тому хочу, щоб усім стало в ньому безпечніше, сильніше та вільніше”, — поділилася донька акторки.

Щоправда, Ганна Борисюк не виключає, що ще повернеться до акторської діяльності. А тим часом зіркові батьки повністю підтримують доньку та бажають їй успіхів у починаннях.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська вперше за тривалий час з'явилася з 23-річною донькою на публічному заході. Вони разом відвідали показ нової колекції одягу дизайнерки Світлани Готочкіної.