23-річна донька Віри Брежнєвої показала, як заробляє на життя в США

Соня Кіперман, схоже, вирішила стати фотомоделлю.
Старша донька співачки Віри Брежнєвої розсекретила, як заробляє кошти в США,
Так, 23-річна Соня Кіперман, схоже, вирішила стати фотомоделлю. У США донька артистки вже мала комерційні знімання. Зокрема, вона знялася в рекламному фотосеті для одного з салонів краси в Лос-Анджелесі.
Соня Кіперман позувала в білому халатику, демонструвала, як їй роблять різні процедури краси. Також були й естетичні знімки, де вона з рушником на голові та келихом ігристого гортала журнал.
"Мала невеличкі знімання для салону краси", - поділилася з підписниками Соня.
Користувачі вже встигли оцінили комерційний фотосет доньки Віри Брежнєвої. Вони зазначили, що Соня може стати крутою моделлю: "Це так мило", "наша модель", "гарна дівчина".
Нагадаємо, тим часом сама Віра Брежнєва нині перебуває в Україні. У понеділок вранці, 8 липня, коли російські окупанти ракетами обстріляли українські міста, артистка ховалася в укритті. Виконавиця тоді лайливо висловилася про загарбників і показала сьогодення України.
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