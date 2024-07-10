23-річна донька Віри Брежнєвої показала, як заробляє на життя в США

Старша донька співачки Віри Брежнєвої розсекретила, як заробляє кошти в США,

Так, 23-річна Соня Кіперман, схоже, вирішила стати фотомоделлю. У США донька артистки вже мала комерційні знімання. Зокрема, вона знялася в рекламному фотосеті для одного з салонів краси в Лос-Анджелесі.

Соня Кіперман у салоні краси / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман позувала в білому халатику, демонструвала, як їй роблять різні процедури краси. Також були й естетичні знімки, де вона з рушником на голові та келихом ігристого гортала журнал.

Соня Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

"Мала невеличкі знімання для салону краси", - поділилася з підписниками Соня.

Соня Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Користувачі вже встигли оцінили комерційний фотосет доньки Віри Брежнєвої. Вони зазначили, що Соня може стати крутою моделлю: "Це так мило", "наша модель", "гарна дівчина".

Соня Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Нагадаємо, тим часом сама Віра Брежнєва нині перебуває в Україні. У понеділок вранці, 8 липня, коли російські окупанти ракетами обстріляли українські міста, артистка ховалася в укритті. Виконавиця тоді лайливо висловилася про загарбників і показала сьогодення України.

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