23-річна донька Віри Брежнєвої закінчила коледж в США і похизувалася фото з випускного

Старша донька співачки Віри Брежнєвої – Соня Кіперман – похвалилася своїм важливим досягненням.

У своєму Instagram 23-річна Соня поділилася, що закінчила навчання в одному з коледжів у США. Також донька Брежнєвої вже встигла опублікувати фото зі свого випускного. Соня Кіперман показалася в мантії випускниці. На знімку усміхнена дівчина позувала з дипломом у руках та букетом квітів.

"Представляю вам: випускниця коледжу першого покоління", - поділилася Кіперман.

Соня Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Співачка вже встигла привітати доньку з важливим досягненням. Брежнєва залишила у коментарях під дописом смайлики у вигляді червоних сердець.

До речі, Соню також привітали її підписники. Вони зазначили, що пишаються нею, та привітали із випускним у коледжі: "Ти зробила це, вітаю!", "Пишаюся тобою!", "Вітаю з успішно пройденим етапом у твоєму житті, ти велика розумничка".

Нагадаємо, нещодавно молодша донька Віра Брежнєвої похизувалася вродою. Сара поділилася рідкісними кадрами, на яких позувала перед камерою в стильному образі.

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