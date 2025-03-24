23-річна дружина екс"Холостяка" Макацарія привітала його з 40-річчям і показала розкішне свято

Дружина ексгероя шоу "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія, блогерка Ліза Чічуа чуттєво привітала чоловіка з ювілеєм.

Сьогодні, 24 березня, Іраклі зустрічає 40-річчя. У своєму фотоблогу кохана шоумена показала фото іменинника та чуттєво звернулася до нього. Ліза адресувала Іраклі щирі вітання й зізналася, що коханий робить її щасливішою щодня.

"З днем народження, моя рідна душа. Ти змушуєш моє серце усміхатися кожного дня. Дякую, що ти залишаєшся любов'ю мого життя", - замилувала Чічуа.

Іраклі Макацарія святкує день народження / Фото: instagram.com/maqatsa

Крім того, подружжя показало, як святкує цей особливий день. Зірки незадовго до дня народження вирушили у романтичну подорож без дітей. Шоумен з дружиною присвятили час виключно собі у Дубаї. Вони орендували номер у розкішному готелі з басейном і уже встигли позасмагати, наробивши кадрів у літніх вбраннях. А напередодні зіркова пара насолоджувалася прогулянкою містом.

Іраклі Макацарія святкує день народження / Фото: instagram.com/maqatsa

Ліза Чічуа / Фото: instagram.com/maqatsa

Ліза Чічуа / Фото: instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, цього ж дня свій день народження святкує донька лідера "СКАЙ" Олега Собчука. Артист показав 22-річну дівчину та яку освіту вона здобула за кордоном.

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