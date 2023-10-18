Остапчук придбав 23-річній дружині подарунок майже за дві тисячі доларів

Третя дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, похизувалася дорогим подарунком від чоловіка.

В Instagram-stories 23-річна Катя поділилася, що понад два тижні натякала коханому, що хоче новий телефон. Врешті, Володимир подарував Катерині новенький iPhone 15 Pro Max. Вартість такого телефону стартує від 66 тисяч гривень до понад 112 тисяч.

"На цю кампанію було витрачено понад два тижні натяків", - пожартувала Катерина.

Новий телефон Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

До слова, ще рік тому Володимир дарував молодій обраниці iPhone 14 Pro Max. Полтавська говорить, що в її минулого телефона була не надто хороша камера.

"На 14 iPhone камера взагалі дуже невдала. На 12 краще навіть. Якби в мене був iPhone 12 чи 13, то не хотіла б змінювати навіть", - зазначила Катерина.

Допис Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, наприкінці вересня молода дружина подарувала Володимиру Остапчуку теж новенький iPhone. Щоправда, тоді шоумену було незручно отримувати від коханої такий дорогий подарунок, тож він пропонував Каті залишити його собі. Тоді ж Полтавська віджартовувалася, що коли вийде iPhone 16, тоді задумається над заміною телефона. Схоже, блогерка змінила свою думку.

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