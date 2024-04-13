23-річна дружина Остапчука різко пройшлася по його колишній: Христина Горняк відреагувала

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська – обурилася словами колишньої дружини свого чоловіка, блогерки Христини Горняк.

Днями Христина дала відверте інтерв'ю, у якому вкотре наголосила на несправедливості поділу майна після розлучення з шоуменом. Зокрема, звернула увагу на те, що Володимир відмовляється йти мирним шляхом домовленостей і прописує в їхньому спільному будинку свою третю дружину. Тож, у своїх сторіз в Instagram Полтавська вперше відреагувала на це. Вона доволі різко назвала колишню свого чоловіка "тьотьою" та висміяла її крайнє інтерв'ю. Тим не менше 23-річна дружина Остапчука запевнила, що не писала Христині "жодного поганого слова" і "не велася на провокації", але, мовляв, вже на цей раз не могла змовчати. Й іронічно запостила фото з конструктором будинку, скриншот якого їй прислали підписники.

Катерина Полтавська

Катерина Полтавська

Своєю чергою Христина підняла тему ейджизму і запевнила, що цій публічній образі посприяло "виховання" Катерини. І додала, що жодним чином не мала на меті образити теперішню дружину Остапчука в своїх інтерв'ю, а лише прагне справедливості. До того ж Горняк пояснила, чому нині не звернеться до суду з питанням розподілу майна:

"На мою думку, є дуже зрозумілі речі, які не потребують судового вирішення і витрати грошей на адвокатів, та судові збори тощо. Краще б ми ці кошти витратили на благодійність, а не на спір в суді. Та навіть моя пропозиція відійти від рівності часток (бо я розуміла, що у мене є житло своє, якось хотіла по-людськи) я завжди за переговори і вирішення питання. Але коли я піду в суд, то вже ні від якої рівності відходити не буду, і піду я туди коли повернусь додому. Щоб спостерігати за процесом юридично. І навіть якщо подивитись на все це, на мою думку, я дуже гарно і ввічливо сказала в інтерв'ю про свого колишнього, як і про всіх своїх я кажу. Єдине, що не розумію, як і навіщо прописувати в наш дім людей. Щоб що? Лити брудом нікого не буду, як і не робила це до сьогодні. Це залишимо молодому поколінню. Єдине хочу завершити це питання і закрити цю історію", - зізналася Христина.

Христина Горняк

Христина Горняк

На звинувачення в ейджизмі Полтавська також відповіла і пояснила, що у звернення "тьотя" не вкладала поняття "старої жінки".

Катерина Полтавська відповіла на звинувачення в ейджизмі

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк вперше натякнула на причини розлучення з Володимиром Остапчуком.

Читайте також: