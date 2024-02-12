23-річна дружина Остапчука різко відповіла на закиди, що він зраджував з нею свою колишню

23-річна дружина Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – відреагувала на закиди, що чоловік зраджував з нею свою колишню, нотаріусиню Христину Горняк.

Так, обраниця шоумена поспілкувалася з підписниками в Instagram. Деякі користувачі дорікнули Полтавській, що вона почала зустрічатися з Остапчуком ще тоді, коли він був офіційно одружений з другою дружиною.

Христина Горняк та Володимир Остапчук з Катериною Полтавською

Блогерка вирішила прояснити ситуацію. Катя різко відповіла, що коли вони почали зустрічатися, Остапчук вже був офіційно розлученим. Також блогерка зазначила, що разом із шоуменом майже півтора року разом, а його попередні стосунки вже в минулому.

"Ну звідки ви взяли цю інформацію? Він був вже офіційно розлученим! Ми вже скоро як 1,5 роки разом, а ви цією ф*гнею страждаєте", - різко відповіла Катерина.

Допис дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, Володимир Остапчук почав зустрічатися з Полтавською 4 жовтня 2022 року. Принаймні, саме в цю дати подружжя привітало одне одного з першою річницею їхніх стосунків. Тим часом колишня шоумена Христина 4 жовтня повідомила, що минув рік, як вона вже незаміжня. Таким чином Горняк натякнула, що стосунки Остапчука з новою обраницею почалися раніше, аніж вони встигли розлучитися. Принаймні, ведучий вже був знайомий з Катериною та, певно, мав на неї любовні плани.

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