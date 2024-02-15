23-річна дружина Остапчука розсекретила, який сюрприз їй зробив шоумен у День закоханих

23-річна дружина Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – показала, як вони відсвяткували День святого Валентина.

Парочка відмовилася від гучних святкувань в ресторанах, а вирішила провести час вдома у компанії одне одного. Зокрема, вони робили різні алкогольні коктейлі, а також пекли піцу, щоправда, як зізналась Катерина, вона була більше схожою на пиріг.

"Ми просто майже завжди їмо в закладах, тому зробити побачення вдома – це свято. Піца дуже смачна вийшла, правда, більше схожа на пиріг. І він задоволений тим, що я до 18:00 повернулася додому, тому що зазвичай повертаюся після 21:30. Я дуже люблю бути вдома", - поділилася Полтавська.

Допис дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Також блогерка показала, який сюрприз їй підготував Остапчук на День святого Валентина. Зокрема, шоумен подарував дружині чималий букет рожевих троянд, а також замовив повітряні кульки у формі червоних сердець. Як зізналась Катерина, їй було неабияк приємно від такого подарунка, адже раніше ніхто для неї цього не робив.

Допис дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко показала, як чоловік-військовий Андрій Федінчик привітав її з Днем закоханих. Попри відстань, актор зумів зробити коханій сюрприз.

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