23-річна дружина Остапчука відкрила салон у центрі Києва і зізналась, на кого він зареєстрований

23-річна дружина Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – віднедавна стала бізнесвумен.

Обраниця шоумена у самому центру Києва, а саме у Печерському районі столиці, відкрила студію лазерної епіляції та масажів. Як зізналась блогерка, вона зайнялася бізнесом, адже не хотіла працювати на когось, а також залежати у фінансовому плані від чоловіка.

"Мені просто хотілося чимось займатися, окрім фотоблогу. Я не звикла не ходити на роботу, а працювати на когось мені не хотілося. Люблю дуже масажі, а лазерна епіляція - це прибутковіше, ніж манікюри й тому подібне. Мені лише 23 роки! Я подумала, що коли пробувати, як не зараз. Попереду ще багато років, щоб щось змінити, якщо буде потрібно. Не хочу втратити час. Для мене страх - років через 20 бути залежною від чоловіка, а сумки й океани ще встигнуться", - прокоментувала блогерка.

Допис дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Тим часом шанувальники поцікавилися, на кого ж зареєстрований бізнес. Обраниця Остапчука не стала приховувати, а відповіла, що салон – це повністю її власність.

Допис дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно медійна відьма Марія Тиха висловилася про третє розлучення Володимира Остапчука. Дружина шоумена відреагувала на її слова.

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