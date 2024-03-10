23-річна дружина Остапчука зізналась, як батьки шоумена відреагували на їхнє весілля

Також блогерка поділилася, як її батьки поставилися до шлюбу доньки зі старшим на 16 років чоловіком.

23-річна дружина Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – розповіла про реакцію батьків на їхній шлюб.

У своєму Instagram Катя зізналась, що для її мами й тата шлюб доньки зі старшим на 16 років чоловіком виявився справжньою несподіванкою. Утім, вони були неабияк раді.

"Моя мама пропустила прекрасний етап задовбування мене запитаннями: "А коли вже заміж?". Для моїх було неочікувано, але сказали, що раді", - поділилася Катерина.

Допис дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Полтавська додала, що батьки Остапчука теж пораділи за них. Зокрема, мама шоумена побажала, аби третій шлюб її сина виявився вже останнім. Тим часом батько ведучого, як пожартувала Катерина, мабуть, і не зрозумів, що Володимир одружився.

"Мама Вови сказала: "Ну, дай Бог, щоб назавжди". А тато як тато. Я взагалі не впевнена, що він зрозумів", - віджартувалася Катерина.

Нагадаємо, на початку березня Володимир Остапчук офіційно підтвердив, що втретє одружився. Також шоумен показав кадри з їхнього весілля.

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