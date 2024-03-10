23-річна дружина Остапчука зізналась, як батьки шоумена відреагували на їхнє весілля

Також блогерка поділилася, як її батьки поставилися до шлюбу доньки зі старшим на 16 років чоловіком.
23-річна дружина Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – розповіла про реакцію батьків на їхній шлюб.
У своєму Instagram Катя зізналась, що для її мами й тата шлюб доньки зі старшим на 16 років чоловіком виявився справжньою несподіванкою. Утім, вони були неабияк раді.
"Моя мама пропустила прекрасний етап задовбування мене запитаннями: "А коли вже заміж?". Для моїх було неочікувано, але сказали, що раді", - поділилася Катерина.
Полтавська додала, що батьки Остапчука теж пораділи за них. Зокрема, мама шоумена побажала, аби третій шлюб її сина виявився вже останнім. Тим часом батько ведучого, як пожартувала Катерина, мабуть, і не зрозумів, що Володимир одружився.
"Мама Вови сказала: "Ну, дай Бог, щоб назавжди". А тато як тато. Я взагалі не впевнена, що він зрозумів", - віджартувалася Катерина.
Нагадаємо, на початку березня Володимир Остапчук офіційно підтвердив, що втретє одружився. Також шоумен показав кадри з їхнього весілля.
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