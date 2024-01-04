23-річна дружина Остапчука зізналася, чи не боїться, що він її покине, як своїх колишніх

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська чесно зізналася, чи не боїться, що ведучий може її покинути як своїх попередніх обраниць.

23-річна кохана зірки поспілкувалася з підписниками в Instagram і відповіла на запитання, які найбільше їх хвилюють. Зокрема фани поцікавилися у Катерини, чи часто їй пишуть про те, що Остапчук може її покинути як своїх колишніх дружин.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На що Полтавська відповіла, що в сучасному світі завершити стосунки може не лише чоловік – якщо її щось не влаштовуватиме, вона теж може піти:

"Тільки дегенерати не розуміють, що для 39-річного чоловіка четверті стосунки за все життя, це – нормально. Наче ви у своїх перші. І це у вашому світі лише чоловік може завершити стосунки. Якщо мене буде щось глобально не влаштовувати, то я сама піду. Я не в стані "останнього шансу", дівчата. Все в мене буде добре в будь-якому випадку", - написала Полтавська.

Дружина Володимира Остапчука поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/poka.tya

Також дружина Остапчука поділилася, що для неї є неприпустимим у стосунках. Зокрема, Катерина ніколи не пробачить фізичне насильство, зраду, брехню і жадібність.

Дружина Володимира Остапчука поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, що Катерина Полтавська – третя офіційна дружина Володимира Остапчука. Його першою дружиною була Олена Войченко, з якою він пробув у шлюбі 12 років і від якої має двох дітей. Другою дружиною стала Христина Горняк.

Нагадаємо, раніше Катерина Полтавська емоційно прокоментувала всиновлення Наталією Могилевською двох дівчаток з дитбудинку.

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