23-річна дружина Остапчука зізналася, коли вони планують відгуляти весілля

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка та бізнесвумен Катерина Полтавська – відповіла, чи планують вони весілля.

Так, Катерина у своєму фотоблогу запевнила, що поки не переймається питанням організації весілля. Втім, не виключає, що все ж замислиться над організацією свята через декілька років і повернеться до задуму 2026 року.

"Та буде колись. Я настільки тривожна людина, що поки не готова займатися організацією. У цьому році й так багато подій. Напевно, 2026 вже", - заінтригувала Полтавська.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

До речі, раніше обраниця ведучого розповідала, що своє весілля хотіла б відгуляти за межами Києва і лише у колі найближчих.

Нагадаємо, роман Володимира Остапчука з молодшою від нього на 16 років Катериною Полтавською закрутився ще 2022 року. Спочатку пара приховувала свої стосунки, а потім повідомила публіці. Зокрема, 22 лютого 2023 року закохані заінтригували фото з документ-сервісу "Готово" і дописом про те, що вони "нарешті це зробили". Вже цього року на початку березня подружжя підтвердило своє заміжжя.

До речі, нещодавно Володимир Остапчук з коханою відвідали його батьків і привітали маму ведучого з днем народження.

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