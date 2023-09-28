23-річна дружина Остапчука зізналася, на які зміни наважилася заради нього

Молода дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська присвятила йому багато приємних слів у своєму Instagram.

З нагоди 39-річчя чоловіка, яке той відсвяткував 27 вересня, Катерина адресувала йому сторіз, у яких розповіла, за що кохає Володимира. Зокрема, Полтавська зазначила, що Остапчук дуже турботливий і завжди їй допомагає. Навіть якщо дуже втомлений, а вона нічого цілий день не робила:

"Ти ніколи не скажеш, що я маю щось зробити сама, якщо я попрошу про допомогу. Я дуже ціную це. Дякую тобі за те, що поруч з тобою я стаю кращою. Я ніколи нікому не готувала (й собі теж) і ніколи ані про кого не турбувалася так, як про тебе. Я стала ще більш ніжною і жіночною завдяки тобі. І саме це підкреслює твою силу і мужність", - написала про Остапчука Полтавська.

Дружина Володимира Остапчука привітала його з 39-річчям / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина Володимира Остапчука привітала його з 39-річчям / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також дружина шоумена подякувала за те, що він часто дарує їй квіти без приводів і кожен день завалює її компліментами. Катя зазначила, що тішиться тому, що "покохала добру душу" Остапчука і побажала йому не втрачати цієї дитячої безпосередності:

Дружина Володимира Остапчука привітала його з 39-річчям / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина Володимира Остапчука привітала його з 39-річчям / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Окрім того Полтавська назвала Остапчука своїм найкращим чоловіком:

"А взагалі я хвалю тебе щодня тому що є, за що. Й тому бажаю, щоб так було завжди, мій найкращий чоловік, найкращий ведучий, найкращий син і батько. Будь коханим, я якось в цьому допоможу", - додала Катерина.

Дружина Володимира Остапчука привітала його з 39-річчям / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина Володимира Остапчука привітала його з 39-річчям / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука показала, який вночі влаштувала йому сюрприз. Також ведучий приголомшив коштовним подарунком від коханої.

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