23-річна дружина Володимира Остапчука блиснула фігурою в напівпрозорому спідньому

Дівчина похизувалася новим вбранням перед дзеркалом.
Молода дружина шоумена Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, продемонструвала свої принади.
У своїх Instagram-stories дівчина поділилася спокусливими кадрами у спідньому. Катерина похизувалася перед підписниками новим напівпрозорим комплектом чорного кольору.
Позуючи перед дзеркалом, обраниця ведучого показала свою струнку талію та пишний бюст, який прикрила легким атласним халатиком.
Також дівчина зробила один пікантний кадр зблизька, на якому прикрила груди рукою. Як зізналася Катерина, для неї було досить незвично позувати перед камерою у такому відвертому вбранні, адже у будь-який момент вона могла засвітити своє оголене тіло.
"По-перше, я ніколи не знімала такі відео, як у попередній сторіз. По-друге, напівпрозора білизна ускладнила цей момент. Виходимо із зони комфорту, шановні! Навіщо - не знаю. Психологи з TikTok кажуть, що треба", - жартома написала Катерина.
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