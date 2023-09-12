23-річна дружина Володимира Остапчука блиснула фігурою в напівпрозорому спідньому

Молода дружина шоумена Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, продемонструвала свої принади.

У своїх Instagram-stories дівчина поділилася спокусливими кадрами у спідньому. Катерина похизувалася перед підписниками новим напівпрозорим комплектом чорного кольору.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Позуючи перед дзеркалом, обраниця ведучого показала свою струнку талію та пишний бюст, який прикрила легким атласним халатиком.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Також дівчина зробила один пікантний кадр зблизька, на якому прикрила груди рукою. Як зізналася Катерина, для неї було досить незвично позувати перед камерою у такому відвертому вбранні, адже у будь-який момент вона могла засвітити своє оголене тіло.

"По-перше, я ніколи не знімала такі відео, як у попередній сторіз. По-друге, напівпрозора білизна ускладнила цей момент. Виходимо із зони комфорту, шановні! Навіщо - не знаю. Психологи з TikTok кажуть, що треба", - жартома написала Катерина.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

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