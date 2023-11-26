23-річна дружина Володимира Остапчука блиснула пружними сідницями на камеру

Дружина шоумена Володимира Остапчука, 23-річна Катерина Полтавська, потішила підписників пікантним контентом.

Блогерка в Instagram-stories опублікувала кадри, на яких постала в спідній білизні світло-рожевого кольору. На першому знімку Катя робила фото у дзеркалі та хизувалася своєю стрункою та підтягнутою фігурою. Зокрема, дівчина засвітила тоненьку талію та плоский животик.

"Комплект із шовку, до речі", - коротко підписала кадр Полтавська.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Вже на іншому кадрі молода обраниця Остапчука показувала себе зі спини. На фото Катерина блиснула пружними сідницями.

"Ну і ззаду сидить ідеально", - додала Катерина.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, 23-річна обраниця Володимира Остапчука має неабияк струнку та підтягнуту фігуру. Досягнути таких результатів Катерині допомагає спорт.

Нагадаємо, нещодавно обраниця шоумена неочікувано висловилася про його двох колишніх дружин. Катерина оцінила їхню зовнішність.

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