23-річна дружина Володимира Остапчука неочікувано знепритомніла в людному місці

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська – розповіла, як знепритомніла в людному місці.

Блогерка у своєму Instagram поділилася, що їй різко стало зле в ТЦ. Зокрема, Катерина Полтавська страждає від низького тиску. В ТЦ були вимкнені кондиціонери. Тож, 23-річній блогерці стало зле і вона знепритомніла.

"Вчора (10 червня – прим. ред.) хотіла зняти вам розпаковку товарів для дому, але знепритомніла в ТЦ. Це все мій низький тиск (усе життя в мене темніє в очах при різких рухах) і вимкнені кондиціонери", - поділилася дружина Остапчука.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Тож, наступного дня Катерина Полтавська вирішила провести ранок вдома та відпочити. Блогерка також поцікавилася у підписників, чи має хтось таку ж проблему і як вони із нею бореться. За словами обраниці Остапчука, вона шукала ліки, які б допомагали нормалізувати тиск, однак вони не дали жодного результату.

"Вирішила ранок вдома провести. Можливо, хтось має таку саму проблему? Як підвищуєте тиск? Бо я колись пила якісь таблетки, але не допомогло", - поцікавилася блогерка.

Допис Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука потрапляла до лікарні. Катерина Полтавська називала причину госпіталізації та ділилася, через що в неї виникли проблеми зі здоров'ям.

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