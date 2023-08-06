23-річна дружина Володимира Остапчука різко відповіла на закиди, що шоумен її повністю утримує

Дружина ведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська поспілкувалася з підписниками свої сторінки в Instagram.

Зокрема, Катерина не пройшла осторонь запитання фанатки, як Полтавська ставиться до того, що Остапчук її утримує і чи вважає вона це взагалі прийнятним.

Дружина шоумена поставила у відповідь риторичне запитання, чому це може вважатися не прийнятним. Також Катерина зазначила, що вона обирає бути щасливою, а не доводити щось комусь:

Володимир Остапчук з дружиною

"А чому я маю на це відповідати і що за наїзди? Так, Вова мене повністю забезпечує, але я заробляю, бо вважаю, що жінка повинна мати свої кошти, щоб почуватися вільною. Не переймайтеся, я добре почуваюся в плані власних фінансів, але як це може заважати тому, що мій чоловік забезпечує родину?" – написала у своєму фотоблогу Катерина.

Дружина Володимира Остапчука поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/poka.tya

Також у дружини Остапчука поцікавилися, чи зустрічалася б вона з чоловіком, який заробляє вдвічі менше за неї. На що Полтавська відповіла: "Для чого? Бідно жити я й сама можу".

Катерина додала, що якщо говорити серйозно стосовно цієї теми, то вона б не стала зустрічатися з таким чоловіком. На думку дівчини, чоловік має заробляти більше.

Дружина Володимира Остапчука поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука похизувалася коштовним подарунком від чоловіка. Шоумен презентував коханій вишукані босоніжки від відомого бренду.

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