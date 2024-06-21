23-річна дружина Володимира Остапчука розповіла про їхній переїзд і назвала причину

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська – повідомила про їхній переїзд з одного з елітних київських ЖК.

Так, у фотоблогу бізнесвумен вже давно інтригує фанатів звісткою про те, що скоро житиме з коханим у новому місці й вже навіть перевезла туди частину речей. Втім, лише зараз Катерина вирішила поділитися подробицями. Зокрема, розкрила, що вони з Володимиром обрали для себе заміський будинок неподалік Києва. Разом з тим, за словами дружини шоумена, не було чітких підстав для переїзду й це просто їхнє бажання відпочити у приватному будинку. Також пара вже подбала про генератор.

"Все подобалося. Просто хочемо пожити в приватному будинку з генератором. У київську область. Просто бажання", - наголосила Катерина.

Катерина Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, нещодавно Катерина Полтавська з чоловіком Володимиром Остапчуком втрапили в скандал. Так, за словами ексдружини ведучого Христини Горняк, пара мала наміри переїхати до будинку, який вона з Володимиром набули під час ексшлюбу. Ба більше, вирішуючи питання поділу спільного майна Христина нещодавно навіть навідувалася до заміського будинку й фіксувала все необхідне для майбутніх розбірок за нерухомість. Своєю чергою, Остапчук поки що не коментує ситуацію.

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