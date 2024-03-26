23-річна дружина Володимира Остапчука схудла на 10 кіло: фото до та після

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – приголомшила, як схудла на 10 кілограмів.

У своєму Instagram 23-річна Катя поділилася, що коли познайомилася із шоуменом, то важила більше. Утім, за час їхніх стосунків блогерці вдалося схуднути на 10 кіло. Полтавська також опублікувала фото, на якому показала, який вигляд мала із більшою вагою. Щоправда, як говорить Катерина, візуально це не помітно, але тоді її тіло було не таким підтягнутим.

"На відео-фото не дуже видно, але видно, що я така, м'яка. Ми тут тільки познайомилися з Вовою. Я ще і вся у висипаннях була. Чисто на харизмі вивозила. Ну або він вміє бачити перспективу", - пожартувала Катя.

Дружина Володимира Остапчука, Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина Володимира Остапчука не стала ділитися секретом, як їй вдалося скинути 10 кіло. Утім, час від часу Катерина відвідує спортзал. Блогерка також ділилася, що в їжі собі не відмовляє. Тим не менш, коли Полтавська відкрила власну студію масажів та лазерної епіляції, то через зайнятість у неї просто не було часу на те, аби поїсти.

Дружина Володимира Остапчука, Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук та Катерина Полтавська офіційно підтвердили, що одружилися. Днями закохані знялися у романтичному фотосеті вже у новому статусі подружжя.

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