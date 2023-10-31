23-річна дружина Володимира Остапчука відкриває власний бізнес у самому центрі Києва

Третя дружина телеведучого Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – планує стати бізнесвумен.

В Instagram-stories обраниця шоумена зізналась, що відкриває свій бізнес. До слова, Катерина буде власницею студії масажів та лазерної епіляції, яка буде розташована просто в центрі Києва – у Печерському районі. Свій бізнес Полтавська планує відкрити вже в грудні цього року.

"У грудні я відкриваю студію масажів і лазерної епіляції", - зізналась Катерина.

Дружина Володимира Остапчука відкриває бізнес / Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина Остапчука також поділилася, що її надихнуло на відкриття власного бізнесу. За словами Каті, вона майже рік все обдумувала і зрозуміла, що хоче займатися саме цим. Також обраниця ведучого додала, має багато друзів-бізнесменів, тому добре розуміється на ризиках та перспективах.

"Я майже рік думала, чим хочу займатися. "Приміряла" на себе різні варіанти, але всі вони не давали мені натхнення на "почати", а в мене завжди був принцип: займатися лише тим, що йде від серця. Також у мене багато знайомих, у яких є різні бізнеси, тому я розуміла всі трудності, перспективи", - додала Катерина.

Дружина Володимира Остапчука відкриває бізнес / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук зробив дружині подарунок, вартість якого становить майже дві тисячі доларів. Катерина зізнавалась, що два тижні на це натякала.

Читайте також: