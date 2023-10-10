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23-річна дружина Володимира Остапчука замилувала ніжними поцілунками з ведучим на камеру

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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23-річна дружина Володимира Остапчука замилувала ніжними поцілунками з ведучим на камеру

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Подружжя разом вийшло в світ.

Третя дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, поділилася романтичними кадрами разом зі своїм чоловіком.

Світлини разом з коханою шоумен опублікував в своїх Instagram-stories. Пара позувала вдома біля дзеркала перед виходом на світський захід. Як стало відомо, пара стала запрошеними гостями на благодійному шоу Євгена Кота та його дружини Наталії Татарінцевої. 

"На культурний захід", - підписала спільні фото обраниця Остапчука.

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/poka.tya
Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Усміхнена пара показала свої романтичні почуття на камеру - Володимир ніжно обіймав Катерину за талію та ніжно поцілував її в губи.

Для спільного виходу Остапчук та Полтавська обрали образи в одній кольоровій гамі. Катерина обрала штани сірого кольору з об'ємним паском та лонгслів чорного кольору, а Володимир віддав перевагу чорним джинсам та чорній сорочці.

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/poka.tya
Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

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Дата публікації
Перегляди
258
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