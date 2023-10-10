23-річна дружина Володимира Остапчука замилувала ніжними поцілунками з ведучим на камеру

Третя дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, поділилася романтичними кадрами разом зі своїм чоловіком.

Світлини разом з коханою шоумен опублікував в своїх Instagram-stories. Пара позувала вдома біля дзеркала перед виходом на світський захід. Як стало відомо, пара стала запрошеними гостями на благодійному шоу Євгена Кота та його дружини Наталії Татарінцевої.

"На культурний захід", - підписала спільні фото обраниця Остапчука.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Усміхнена пара показала свої романтичні почуття на камеру - Володимир ніжно обіймав Катерину за талію та ніжно поцілував її в губи.

Для спільного виходу Остапчук та Полтавська обрали образи в одній кольоровій гамі. Катерина обрала штани сірого кольору з об'ємним паском та лонгслів чорного кольору, а Володимир віддав перевагу чорним джинсам та чорній сорочці.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Читайте також: