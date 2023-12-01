23-річна дружина Володимира Остапчука зізналася, чи спілкується з його дітьми від першого шлюбу

Також Катя поділилася, що її дратує в чоловікові.

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська поспілкувалася з підписниками в Instagram і відповіла на їхні запитання.

Зокрема, люди поцікавилися у 23-річної обраниці ведучого, чи спілкується вона з дітьми Остапчука від його першого шлюбу з Оленою Войченко. Як відомо, у Володимира є 9-річна донька Емілія та 5-річний син Еван-Олександр.

Володимир Остапчук з донькою / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

За словами Полтавської, вона поки не бачить в цьому сенсу і пояснила чому:

"Малі живуть в Канаді. Я поки не бачу в цьому сенсу. У них є мама й тато. Якби вони жили в Україні і я з ними бачилася, то, звичайно, що спілкувалася б", - прокоментувала Полтавська.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Також вона відверто зізналася, що її дратує в чоловікові:

"Те, що він дуже любить чистоту. Я теж її люблю, але не настільки. Сьогодні розбудив мене тим, що пилесосив, наприклад", - розповіла Катерина.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська відповіла на чутки про вагітність. Дівчина зізналася, чи чекають вони з ведучим на поповнення. Раніше Катерина не раз говорила, що вони з Володимиром планують дітей, а вона особисто мріє щонайменше про трьох нащадків.

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