23-річна дружина Володимира Остапчука зізналася, як вона змінилася за рік шлюбу

23-річна дружина Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, розповіла, як за час шлюбу вона змінилася завдяки чоловіку.

У своєму фотоблогу блогерка поділилася, що коханий значно вплинув на її світосприйняття. За словами Полтавської, у неї зник страх публічних виступів. До того ж дружина Остапчука розповіла, що менше стала звертати уваги на осуд інших. Володимир також допоміг Катерині відчути себе більш впевненою та жіночною, залишивши всі комплекси в минулому.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Мене дуже змінив Вова. Я стала більш відкритою до публічних заходів. Мене зараз набагато менше хвилює думка інших людей. Я стала більш ніжною і впевненою у собі. Я більше не заганяюся з приводу харчування. Я прийняла своє тіло (ну майже)", - відверто відповіла Полтавська.

Однак, блогерка не стала приховувати і негативних змін, які з нею сталися за останній період. Вона зазначила, що разом з тим стала тривожнішою та завжди спізнюється.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

"Водночас я стала більш тривожною і почала запізнюватися. Раніше ніколи не спізнювалася", - додала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська різко розкритикувала інтерв'ю Маші Єфросиніної та Ані Трінчер. Полтавська дорікнула Єфросиніній у тому, що вона присоромила Трінчер за придбання коштовних речей під час війни.

Читайте також: