23-річна дружина Володимира Остапчука знялася топлес та приголомшила стрункою фігурою

Блогерка опублікувала доволі пікантний знімок.
23-річна дружина Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – знялася топлес та неабияк розбурхала уяву підписників.
Катя поділилася пікантним знімком у своєму Instagram. На фото блогерка позувала перед дзеркалом топлес у самих лише трусах. Обраниця шоумена посвітила неабияк стрункою та підтягнутою фігурою.
Як поділилася Полтавська, знімок вона зробила перед тим, як їй мали робити масаж. Не забула блогерка й пожартувати на цю тему. Річ у тім, що незабаром дружина Остапчука відкриває в самому центрі Києва студію масажу та лазерної епіляції. Тож, як зазначила Катерина, вона перевіряє своїх конкурентів.
"Після сніданку на масаж. Це частина моєї роботи – перевіряти конкурентів", - написала блогерка та додала смайлик, що сміється.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Полтавська розповіла, як змінилася під час стосунків з Володимиром Остапчуком. Блогерка відверто зізналась, як чоловік вплинув на неї.
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