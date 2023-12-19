23-річна дружина Володимира Остапчука знялася топлес та приголомшила стрункою фігурою

23-річна дружина Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – знялася топлес та неабияк розбурхала уяву підписників.

Катя поділилася пікантним знімком у своєму Instagram. На фото блогерка позувала перед дзеркалом топлес у самих лише трусах. Обраниця шоумена посвітила неабияк стрункою та підтягнутою фігурою.

Як поділилася Полтавська, знімок вона зробила перед тим, як їй мали робити масаж. Не забула блогерка й пожартувати на цю тему. Річ у тім, що незабаром дружина Остапчука відкриває в самому центрі Києва студію масажу та лазерної епіляції. Тож, як зазначила Катерина, вона перевіряє своїх конкурентів.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

"Після сніданку на масаж. Це частина моєї роботи – перевіряти конкурентів", - написала блогерка та додала смайлик, що сміється.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Полтавська розповіла, як змінилася під час стосунків з Володимиром Остапчуком. Блогерка відверто зізналась, як чоловік вплинув на неї.

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