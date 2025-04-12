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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1305
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23-річна Ярослава Магучіх замилувала обіймами з нареченим на тлі океану в Португалії

Спортсменка розсекретила, як проводить час із коханим.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх показала романтичне фото з нареченим, легкоатлетом Назаром Степановим.

Закохані наразі перебувають у Португалії. Утім, там вони не в цілях відпочинку. В Португалії спортсмени активно тренуються та готуються до літнього спортивного сезону. Тим не менш, парочка все ж таки обрала день, який вони присвячують відпочинку. Закохані домовилися, що кожен четвер проводять час разом.

Цього разу Ярослава та Назар вирішили прогулятися узбережжям Атлантичного океану. Для прогулянки 23-річна спортсменка обрала жовтий сарафан, а її наречений — сорочку та джинси. Звісно, парочка не змогла не сфотографуватися на тлі океану. Романтичним знімком Ярослава поділилася в Instagram-stories.

Ярослава Магучіх із нареченим / © instagram.com/rosya_dp

Ярослава Магучіх із нареченим / © instagram.com/rosya_dp

“Океан, пляж, хвилі, Португалія…Четвер завжди лишаємо для відпочинку”, — поділилася з підписниками спортсменка.

Зазначимо, Ярослава Магучіх та Назар Степанов заручилися 2023 року. Утім, з весіллям парочка не квапиться. Раніше спортсменка зізнавалась, що вони хочуть організувати пишне свято. Однак під час війни зробити весілля мрії не вдасться.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька ділилася романтичними фото з нареченим. Парочка влаштувала імпровізований фотосет у мальовничому місці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1305
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